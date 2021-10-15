Цена на газ в Европе опустилась ниже $1180 за 1 тыс. кубометров

ТАСС, 15 октября. Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в пятницу опустилась ниже $1180 за 1 тыс. куб. м после того как на открытии торгов превышала $1250, свидетельствуют данные торговой площадки.

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Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к настоящему моменту снизилась до $1174 за 1 тыс. куб. м, или €97,845 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Общее снижение цены с начала дня составляет 4%.

TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила $1900 за 1 тыс. куб. м, но после этого стала стремительно снижаться.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.