Reuters: Китай ускорил переговоры с США о долгосрочных поставках СПГ

ТАСС, 15 октября. Крупнейшие китайские энергетические компании ускорили переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) на фоне дефицита электроэнергии на внутреннем рынке КНР. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники.

По меньшей мере пять крупнейших энергокомпаний Китая, включая госкорпорацию Sinopec и Китайскую национальную шельфовую нефтегазовую корпорацию (CNOOC), ведут активные переговоры с американскими экспортерами. Среди них компании Cheniere Energy и Venture Global LNG.

В результате переговоров стороны могут заключить ряд сделок на десятки миллиардов долларов и резко увеличить поставки СПГ в Китай из США.

По информации агентства, переговоры китайских энергокомпаний с американскими поставщиками начались в начале текущего года.

Как сообщил 27 сентября информационный портал "Цземянь", около 20 провинций и других регионов Китая ввели различные ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему.