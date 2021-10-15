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Reuters: Китай ускорил переговоры с США о долгосрочных поставках СПГ

По данным агентства, по меньшей мере пять крупнейших энергокомпаний КНР ведут активные переговоры с американскими экспортерами

ТАСС, 15 октября. Крупнейшие китайские энергетические компании ускорили переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) на фоне дефицита электроэнергии на внутреннем рынке КНР. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники.

По меньшей мере пять крупнейших энергокомпаний Китая, включая госкорпорацию Sinopec и Китайскую национальную шельфовую нефтегазовую корпорацию (CNOOC), ведут активные переговоры с американскими экспортерами. Среди них компании Cheniere Energy и Venture Global LNG.

В результате переговоров стороны могут заключить ряд сделок на десятки миллиардов долларов и резко увеличить поставки СПГ в Китай из США.

По информации агентства, переговоры китайских энергокомпаний с американскими поставщиками начались в начале текущего года.

Как сообщил 27 сентября информационный портал "Цземянь", около 20 провинций и других регионов Китая ввели различные ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему.

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