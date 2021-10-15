Авиакомпания "Россия" назвала Superjet 100 в честь Нальчика

НАЛЬЧИК, 15 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") в рамках проекта "Путешествуем по России", проводимого совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), назвала одно из воздушных судов в честь столицы Кабардино-Балкарии - Нальчика. Об этом сообщается в пятницу на сайте авиакомпании.

"Имя "Нальчик" присвоено лайнеру отечественного производства Superjet 100 (бортовой номер RA-89103). Самолет имеет двухклассную компоновку и рассчитан на перевозку 87 пассажиров: 12 в - бизнес-классе и 75 - в экономическом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, соглашение между "Россией" и ОНФ было подписано весной 2021 года. "Оно предусматривает реализацию совместных мероприятий в области развития и популяризации отечественного туризма. Имена и геральдические символы российских городов, мест туристического притяжения, наносят на фюзеляжи воздушных судов "России", что привлекает внимание пассажиров в аэропортах маршрутной сети авиакомпании", - сообщается на сайте.

В авиакомпании подчеркнули, что главная цель проекта "Путешествуем по России" - рассказать о туристическом потенциале России и предоставить больше информации о различных уголках нашей страны, чтобы пассажиры, которые увидят именные самолеты, заинтересовались различными направлениями и, возможно, захотели приехать в тот или иной город.

"С 31 мая 2021 года авиакомпания "Россия" начала выполнять ежедневные регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Нальчик на воздушных судах отечественного производства Superjet 100. Теперь на этом маршруте можно увидеть и самолет, который носит имя столицы республики. Этот лайнер совершает полеты по всей маршрутной сети авиакомпании и рассказывает пассажирам о столице Кабардино-Балкарии", - приводятся на сайте слова официального представителя авиакомпании "Россия" Сергея Старикова.

В свою очередь, координатор проекта ОНФ "Путешествуем по России" Денис Полунчуков отметил, что Кабардино-Балкария является очень гостеприимным регионом с большим количеством достопримечательностей. "Озера, водопады, живописное Чегемское ущелье с его легендами и, конечно, Эльбрус, где уже скоро начнется горнолыжный сезон. Все это у меня лично ассоциируется с Нальчиком, так и у тысяч туристов, увидев самолет, названный в честь столицы Кабардино-Балкарии, начнут возникать свои приятные ассоциации. <...> Отличный вариант для путешествия, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы", - сказал он.

О КБР

По данным местных властей, в первом полугодии 2021 года республика приняла 520 тыс. туристов, на 43,6% больше по сравнению с аналогичным периодом "допандемийного" 2019 года. Среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии традиционно популярными местами являются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады и парадром в Чегемском районе, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии, альплагерь "Безенги".