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Кудрин назвал существенным снижение уровня бедности до 12,1% в 2020 году

При этом, по словам главы Счетной палаты, необходимы дополнительные меры по снижению уровня бедности
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Снижение уровня бедности в России с 12,3% до 12,1% можно назвать существенным в кризисный 2020 год. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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"Для пандемийного года с кризисом, и с падением ВВП, и с локдауном, вот это достижение - снижение бедности, считаю существенным. И по темпу сокращения в такой год не нужно прогноз делать", - сказал он.

При этом Кудрин отметил, что, несмотря на это, необходимы дополнительные меры по снижению уровня бедности.

Ранее Счетная палата сообщала, что в 2020 году снижение уровня бедности в условиях серьезных экономических потрясений, вызванных коронавирусом, было преимущественно связано с масштабными социальными выплатами.

Теги
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