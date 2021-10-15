Кудрин назвал существенным снижение уровня бедности до 12,1% в 2020 году

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Снижение уровня бедности в России с 12,3% до 12,1% можно назвать существенным в кризисный 2020 год. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Для пандемийного года с кризисом, и с падением ВВП, и с локдауном, вот это достижение - снижение бедности, считаю существенным. И по темпу сокращения в такой год не нужно прогноз делать", - сказал он.

При этом Кудрин отметил, что, несмотря на это, необходимы дополнительные меры по снижению уровня бедности.

Ранее Счетная палата сообщала, что в 2020 году снижение уровня бедности в условиях серьезных экономических потрясений, вызванных коронавирусом, было преимущественно связано с масштабными социальными выплатами.