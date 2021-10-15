Компания "Филипп Моррис" объявила о закрытии фабрики в Краснодаре

КРАСНОДАР, 15 октября. /ТАСС/. Компания "Филипп Моррис" объявила о закрытии табачной фабрики в Краснодаре из-за снижения объема табачного рынка и высокой доли нелегальных сигарет. Об этом ТАСС сообщила управляющий по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис интернешнл в России", регион Юг Алиса Андреева.

"После всесторонней оценки компания была вынуждена принять сложное решение о переносе всех производственных мощностей и объемов на фабрику "Филип Моррис Ижора" в Ленинградской области, которая в настоящее время продолжает свою работу в обычном режиме. Фабрика в Краснодаре прекратит свою производственную деятельность с февраля 2022 года", - сказала Андреева.

Она уточнила, что это решение было принято в связи с тем, что компания несколько лет работает в "условиях постоянного снижения объема табачного рынка в России и высокой доли нелегальных сигарет".

"Эти рыночные изменения не позволяют нам обеспечивать постоянную необходимую загрузку наших мощностей на обеих фабриках - "Филип Моррис Ижора" и "Филип Моррис Кубань". Нам приходится реагировать на сложившуюся ситуацию. Также среди факторов, повлиявших на это решение, - значительное сокращение легального рынка традиционных сигарет в последние годы и высокая доля нелегальных сигарет на российском рынке", - отметила она.

Также Андреева заверила, что компания окажет сотрудникам фабрики финансовую поддержку и предоставит возможности для переквалификации и обучения, а также профессиональные консультации и помощь в дальнейшем трудоустройстве.

Табачная фабрика "Филлип Моррис" в Краснодаре является одним из крупнейших предприятий отрасли на юге России. На ней работает около 240 человек. По информации с сайта компании, фабрика является одним из крупнейших производственных центров «Филип Моррис интернэшнл» в мире. Общий объем инвестиций на реконструкцию и капитальную модернизацию фабрики превысил 200 млн долларов.