Решетников заявил, что сфера услуг в России восстановилась после пандемии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сфера услуг в РФ в целом восстановилась после пандемии коронавируса, в авиаперевозках фиксируется убедительная восстановительная динамика. Об этом сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе заседания комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

"На данный момент у нас из тех [областей], что не восстановились, пока мы можем зафиксировать сферу авиаперевозок, в первую очередь, конечно, пассажирских, но динамика последних нескольких месяцев очень убедительная. Внутренние перевозки у нас восстанавливаются и восстановились уже, а, конечно, вопрос внешних перевозок [сохраняется]. Мы наблюдали до последнего времени отставание по сфере услуг, но на сегодняшний момент данные контрольно-кассовой техники, которые у нас есть, тоже говорят о том, что там, в общем и целом, ситуация восстановилась", - сказал Решетников.

Министр добавил, что "точечные проблемы" по-прежнему остаются в отдельных видах услуг. В частности, речь идет о фитнес-клубах и компаниях, занимающихся дополнительным образованием для детей, уточнил Решетников.

8 сентября Решетников заявил, что российская экономика "выздоровела" после пандемии коронавируса, однако потенциал ее восстановления еще не исчерпан. Министр сообщил, что резерв роста наблюдается в добыче полезных ископаемых, пассажироперевозках и сфере потребительских услуг.