В Дербенте ожидают роста турпотока к 2025 году благодаря комплексному плану развития

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана ожидают пятикратный рост туристического потока в Дербент к 2025 году благодаря мероприятиям по комплексному плану развития города. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России в пятницу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план комплексного развития города, в который вошли строительство и ремонт социальных учреждений, закупка нового медицинского транспорта и оборудования, реконструкция улиц и объектов инфраструктуры и другие мероприятия.

"К 2025 году город должен значительно преобразиться. При этом цель - не просто сделать из города типовой мегаполис, а сохранить его особенный колорит и исторический облик, неповторимую архитектуру, обеспечить атмосферу комфорта и безопасности, где будет приятно проводить время как местным жителям, так и туристам. К 2025 году ожидается рост туристического потока в пять раз", - приводятся на сайте слова врио председателя правительства Республики Дагестан Абдулпатаха Амирханова.

Кроме того, по его словам, ожидается и пятикратное увеличение количества коллективных средств размещения - с 590 тыс. коек до 3 125 тыс. коек. "В городе также станет на 4,3 тыс. больше рабочих мест - с 21,2 тыс. до 25,5 тыс.", - добавил он.

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров отметил, что средства федерального бюджета планируется направить на создание туристических объектов - канатной дороги и набережной, благоустройство магальной части и соснового бора. "Часть средств также пойдет на строительство очистных сооружений и водоводов, социальных и инженерных объектов", - приводятся его слова на сайте. Кроме того, будет проведена реконструкция объектов транспортной инфраструктуры.

Всего в плане 85 мероприятий, по 19 из которых уже определен механизм финансирования. Финансирование запланированных мероприятий из федерального бюджета составит 46,7 млрд рублей. Помимо этого 7,6 млрд рублей будет вложено самим регионом и еще 129 млрд рублей - привлечено за счет внебюджетных средств.

О Дербенте

Проект плана развития Дербента был представлен Мишустину 14 апреля во время его рабочей поездки в Дагестан. В ходе командировки председатель правительства также осмотрел крепость Нарын-Кала, включенную в список ЮНЕСКО, посетил Дербентскую центральную горбольницу, детский сад в Каспийске, строящийся терминал аэропорта Махачкала и побеседовал с Сергеем Меликовым, который тогда был врио главы республики.

Основные вопросы нашли отражение в перечне поручений, которые были даны по итогам этой поездки. В частности, профильным министерствам и ведомствам было поручено внести в правительство проект распоряжения об утверждении плана мероприятий по развитию Дербента и определить источники его финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек.