На Ставрополье модернизируют крупнейший комплекс очистных сооружений, работающий 35 лет

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Очистные сооружения канализации (ОСК) в Кавказских Минеральных Водах модернизируют впервые за 35 лет. Это увеличит их производительность и позволит подключать к централизованной системе водоотведения новые объекты, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

"Для обеспечения социально-экономических условий развития региона КМВ и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на Ставрополье планируется обновить Кавминводские очистные сооружения канализации (ОСК). После реконструкции самого крупного в крае комплекса ОСК в Предгорном округе в регионе КМВ на треть вырастет производительность и улучшится качество очистки сточных вод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. "Реконструкция очистных сооружений региона КМВ с увеличением производительности со 170 тыс. куб. м в сутки до 250 тыс. куб. м в сутки, позволит подключать к централизованной системе водоотведения новые объекты и очищать стоки до установленных нормативов, не причиняя вреда экосистеме. Кавминводские ОСК в своем нынешнем состоянии позволяют осуществлять очистку сточных вод, поступающих из городов КМВ, согласно проектным решениям. Но, крупнейшее предприятие стратегического значения сегодня испытывает дефицит резерва мощности. Износ сооружений и оборудования составляет 75%", - говорится в сообщении.

Реконструкция очистных сооружений канализации региона КМВ включена правительством России в план по развитию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод до 2030 года. Кавминводские ОСК производительностью 170 тыс. куб. м в сутки построены и введены в эксплуатацию в 1986 году. Они предназначены для водоотведения из городов-курортов Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Малокарачаевского района и части Предгорного района.