Администрация Ростова-на-Дону обратилась в УФАС из-за роста цен на овощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Администрация Ростова-на-Дону обратилась в управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области в связи с повышением цен на картофель и другие овощи, сообщили в пятницу на сайте ростовской мэрии. Местные власти провели внеочередную проверку цен на овощную продукцию после многочисленных публикациях в СМИ.

Ранее в сети распространилось видео, на котором запечатлено большое скопление автомобилей в Октябрьском районе Ростовской области. По данным СМИ, очередь образовалась из желающих купить картошку по оптовой цене. На фоне этого в прессе сообщали о резком подорожании овощей в регионе.

"В связи с многочисленными публикациями в СМИ о резком подорожании картофеля и других овощей <...> в городе проведен досрочный ежемесячный мониторинг цен на основные овощи в донской столице. <...> Информация направлена в адрес департамента потребительского рынка Ростовской области и управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области для принятия мер в пределах компетенции", - говорится в сообщении.

Как сообщает городская администрация со ссылкой на Ростовстат, в регионе наблюдается подорожание цен на овощи. Стоимость 1 кг картофеля по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем на 16%."В анализируемом периоде (сентябрь 2021 года в сравнении с октябрем 2021 года) произошел следующий рост розничных цен: сахар-песок - на 1,6%, картофель - на 16,8%, капуста белокочанная - на 6,8%", - сообщили власти. В Ростове-на-Дону подорожала на 3,8% морковь, на 1,5% репчатый лук. Кроме того, цены на ржаной хлеб выросли на 0,9%, а на хлебобулочные изделия из муки первого и второго сорта - на 1,9%.