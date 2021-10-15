Число обращений на сайт ресторана Twins Garden после церемонии "Мишлен" составило 380 тыс.

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Количество обращений посетителей на сайт московского ресторана Twins Garden, получившего две звезды "Мишлен", после церемонии превысило 380 тыс. Об этом сообщил ТАСС в пятницу ресторатор и шеф-повар ресторана Сергей Березуцкий.

"После церемонии "Мишлен" было более 380 тыс. обращений на сайт. Сайт "лег", конечно. Сейчас восстанавливаем", - сказал Березуцкий.

Московский ресторан Twins Garden в четверг получил две звезды "Мишлен". Помимо него, такой награды удостоился еще один столичный ресторан ресторатора Аркадия Новикова Artest-Chef’s Table.

Высшая оценка "Мишлен" - три звезды: считается, что ради такого кафе или ресторана стоит специально приехать в город. Двумя звездами отмечают тех, ради кого стоит отклониться от маршрута, одна звезда гарантирует кухню с высококлассными блюдами.

Гастрономический гид "Мишлен" выпускается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе и составляют о каждом из них подробный отчет, после чего в главном офисе, расположенном в Париже, на основе отчетов составляется рейтинг. Критерии рейтинга держатся в тайне, однако известно, что наиболее значимым из них является качество кухни.