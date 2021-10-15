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Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 октября вырастет до $61,3 за тонну

В Минсельхозе сообщили, что пошлина на экспорт ячменя снизится до $45,9 за тонну, а на кукурузу повысится до $48,4 за тонну

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 октября вырастет до $61,3 с $58,7 за тонну, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя снизится с $49,4 до $45,9 за тонну, пошлина на кукурузу повысится с $47,2 до $48,4 за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $287,6 за тонну, на ячмень - при цене в $250,6 за тонну, на кукурузу - $254,2 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.

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