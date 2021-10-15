В Калмыкии число самозанятых с начала года увеличилось в три раза

ЭЛИСТА, 15 октября. /ТАСС/. Количество самозанятых в Калмыкии благодаря оказываемым мерам поддержки с начала года увеличилось в три раза. Сейчас их количество составляет около 2,3 тыс. человек, сообщил ТАСС в пятницу министр экономики и торговли республики Дмитрий Троицкий.

"Число самозанятых в республике растет, с начала этого года по состоянию на 1 октября зарегистрировано 2 274 человека. Это объясняется тем, что в последнее время все больше жителей региона доверяют властям и обращаются за поддержкой. Мы целенаправленно налаживаем наши взаимоотношения - вводим новые действенные услуги, проводим образовательные семинары, тренинги, организуем курсы и конкурсы", - сказал он.

По данным ФНС, по состоянию на 31 декабря 2020 года в республике было зарегистрировано 758 самозанятых.

С начала года в регионе стартовал проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами в Республике Калмыкия", на реализацию которого направили 1,7 млн рублей. Граждане получают бесплатные консультации, маркетинговые и инжиниринговые услуги, участвуют в семинарах, конкурсах, мастер-классах. По заявкам желающих в ближайшее время будет организован образовательный курс "Архитектура красоты", по окончании которого участники получат сертификаты и смогут работать на себя.

Самозанятые Калмыкии могут получить финансовую и экспортную поддержку, даже поручительство для кредита. Льготные микрозаймы в Агентстве финансовой поддержки предпринимателей республики получили 11 самозанятых, на эти цели было выделено 4 млн 430 тыс. рублей. С начала года 95 самозанятых жителей Калмыкии получили комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг на базе центра "Мой бизнес", добавил министр.

В пресс-службе Министерства экономики и торговли Калмыкии уточнили, что основные виды деятельности среди самозанятых в республике - бьюти-сфера, торговля, репетиторство, консультационные услуги. По данным Министерства экономического развития РФ, которое проанализировало лучшие практики поддержки отдельных целевых групп, только 15 регионов РФ по состоянию на 1 сентября 2021 года выполнили плановое значение нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" более чем на 60%, в том числе Калмыкия - на 134%.

О самозанятых

В сентябре этого года министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в статусе самозанятых работают около 3 млн россиян. По данным Минэкономразвития, примерно половина из них используют этот налоговый режим для подработок, совмещая его с основной занятостью. При этом около 40% самозанятых до появления этого налогового режима вообще не имели официальных доходов.

Лидерами по числу самозанятых, как ранее сообщал ТАСС, являются Москва (761 тыс. человек или 23,7% от общего количества), Московская область (279,2 тыс. человек, 8,7% от общего количества), Санкт-Петербург (227,3 тыс., 7,1%), Республика Татарстан (149,9 тыс., 4,7%) и Краснодарский край (122,2 тыс., 3,8%).

Режим самозанятых был запущен 1 января 2019 года как пилотный проект в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В начале 2020 года возможность применения режима распространили на 23 российских региона, а с 1 июля того же года - на всю страну. Статус самозанятого предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.