Эксперт Всемирного банка предложила обязать компании раскрывать зарплаты женщин и мужчин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Прозрачность формирования зарплат мужчин и женщин позволит выровнять их уровень, считает руководитель исследований в области человеческого развития Всемирного банка Кэтрин Бигл. Об этом она сообщила на сессии III Евразийского женского форума.

Она напомнила, что министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на форуме сообщил о разнице в зарплате мужчин и женщин на схожих позициях в России, достигающей 30%. По словам эксперта, такой разрыв в зарплате "обусловлен не разным уровнем в образовании и не какой-то конкретной сферой, а труднообъяснимым компонентом, который организация пытается выявить.

"Сейчас целый ряд законодательных инициатив обязывает работодателя публиковать данные о зарплатах женщин и мужчин. Это было принято в Дании, Исландии, Германии и Великобритании. Это позволит сфокусировать внимание на разрыве. Мы считаем, что такая прозрачность может снизить разрыв в оплате не только в отдельных компаниях, но и в целых регионах. Это касается и небольших компаний, в которых чаще всего наблюдается такой разрыв", - отметила она.

По словам Бигл, гендерный разрыв в зарплате помогут преодолеть также цифровизация, упрощение получения кредитов, программы образования и повышения цифровой грамотности. Так, пояснила она, доступ к цифровым инструментам поможет малым и средним предпринимателям (МСП) получить доступ к кредитам. Она отметила, что цифровые инструменты позволяют МСП получать небольшие займы в крупных организациях, куда предприниматели ранее не обращались и где требуется большое количество документов.