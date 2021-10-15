Власти Адыгеи передали в муниципалитеты более 40 машин скорой помощи и школьных автобусов

МАЙКОП, 15 октября. /ТАСС/. Власти Адыгеи передали в муниципалитеты республики 20 машин скорой медицинский помощи и 28 школьных автобусов разной вместимости. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.

"По распоряжению председателя правительства РФ в республику на общую сумму свыше 78 млн рублей поступило 20 автомобилей скорой медпомощи, среди которых три реанимобиля, в регион также направили 28 школьных автобусов на различное число мест общей стоимостью более 69,3 млн рублей", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что торжественное мероприятие прошло возле республиканского дома правительства.

"Сегодня мы получаем автотранспорт для скорой помощи, это один из важных и необходимых ресурсов для борьбы с пандемией, мы получаем из федерального центра и другую серьезную помощь, которая позволяет сдерживать ситуацию", - сказал глава региона. Он отметил, что властям Адыгеи важно, чтобы на местах людям оказывалась квалифицированная и оперативная медицинская помощь и по другим заболеваниям. "От слаженной работы первичного звена здравоохранения зависит здоровье и жизнь наших граждан", - заметил Кумпилов.

В этой связи, говоря о росте заболеваемости коронавирусом, он подчеркнул необходимость изменений в работе системы образования, чтобы сохранить очное обучение в школах. В частности, по словам Кумпилова, речь идет о возможности введения двухсменной системы обучения, чтобы максимально разделить потоки учащихся.

