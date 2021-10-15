Суд отказал Росреестру в обжаловании штрафа за нерегистрацию помещений Елисеевского

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу управления Росреестра по Москве, которое оспаривало штраф за приостановку регистрации прав на помещения Елисеевского магазина. Информация о принятом судебном акте размещена в картотеке арбитражных дел.

"Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - говорится в карточке судебного дела.

Как сообщал ТАСС, в апреле Арбитражный суд города Москвы наложил судебный штраф в 100 тыс. рублей на управление Росреестра по Москве из-за невыполнения судебного решения по регистрации перехода права собственности ООО "Елисеевский магазин" на помещения на Тверской улице, дом 14.

При этом в управлении отмечали, что на помещение площадью 564,9 кв. м было зарегистрировано право собственности ООО "Елисеевский магазин" 25 января 2021 года. Однако в то же время возникли сложности с регистрацией второго помещения площадью более 1,5 тыс. кв. м, так как этот объект не учтен в государственном кадастре недвижимости как самостоятельный, комментировали в Росреестре.

Компания "Алые паруса" прекратила управление магазином "Елисеевский" 11 апреля. Как сообщала ТАСС гендиректор "Елисеевского" Наталья Харитонова, магазин вел переговоры с несколькими игроками рынка на позицию управляющего, но не имеет возможности заключить договоры, потому что в Росреестре не регистрируют права собственности. В столичном департаменте городского имущества отмечали, что правительство Москвы намерено сохранить магазин "Елисеевский".

О судебных разбирательствах между Елисеевским и Росреестром

Судебные споры между ООО "Елисеевский магазин", управлением Росреестра по Москве и департаментом городского имущества города Москвы начались в 2019 году. Из материалов дела следует, что в конце 2015 года ОАО "Елисеевский магазин" заключил договор купли-продажи нежилого помещения на Тверской улице, дом 14 с ГУП "Московское имущество" (подведомственном департаменту городского имущества города Москвы - прим. ТАСС). В августе 2019 года ООО "Елисеевский магазин" подал в управление Росреестра по Москве заявление о регистрации прав на два нежилых помещения по указанному адресу. Однако управление приостановило государственную регистрацию прав "Елисеевского магазина", сославшись на то, что компания не предоставила второго подлинника договора купли-продажи, который был заключен между ГУП "РЭМ" (прежнее наименование ГУП "Московское имущество") и компанией. В связи с этим представители "Елисеевского магазина" и обратились в Арбитражный суд города Москвы.

В начале 2020 года суд признал незаконным решение управления Росреестра по Москве и обязал его осуществить государственную регистрацию перехода права собственности "Елисеевского магазина" на два помещения площадью 564,9 кв. м и 1,5 тыс. кв. м в здании на Тверской улице, дом 14. Апелляционная и кассационная жалобы управления Росреестра по Москве также были отклонены. Суды разных инстанций пришли к выводу, что "оспариваемое приостановление регистрации нарушает права общества, лишает его права собственности на недвижимое имущество", говорится в материалах дела.