В Карачаево-Черкесии уровень регистрируемой безработицы снизился в 6,5 раза за 9 месяцев

ЧЕРКЕССК, 15 октября. /ТАСС/. Показатель регистрируемой безработицы в Карачаево-Черкесии (КЧР) с начала года снизился в 6,5 раза и составил 1,7%. Число зарегистрированных безработных составило 3,3 тыс., сообщили в пресс-службе главы и правительства региона в пятницу.

"Республиканский рынок труда постепенно выходит из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Так, уровень регистрируемой безработицы по КЧР с начала года понизился в 6,5 раза, достигнув отметки 1,7%. Также зарегистрировано снижение общей безработицы, пусть и не такое радикальное", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что почти в пять раз снизился коэффициент напряженности на рынке труда, который отражает соотношение количества безработных и свободных вакансий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он понизился с 9,6 до 1,9.

Всего с начала года в службу занятости КЧР обратились 11 307 человек. Порядка 40% из них нашли работу. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии зарегистрировано 3 376 безработных.