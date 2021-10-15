Круглогодичная навигация по Севморпути начнется в 2023-2024 годах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Круглогодичная навигация по Северному морскому пути (СМП) начнется в 2023-2024 годах, сообщил в пятницу министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на полях Евразийского женского форума.

"Круглогодичный транспортный коридор на основе Севморпути заработает в 2023-2024 годах", - сказал он.

По словам министра, СМП по сути "сшивает" российский север. "Стратегической задачей является создание на базе Северного морского пути глобального транспортного коридора. Новым этапом в запуске СМП станет начало в 2022 году регулярных перевозок, в 2023-2024 году начнется круглогодичная навигация в высоких широтах", - отметил Чекунков.

В Арктике с использованием инструментов господдержки реализуется 287 проектов на 1,1 трлн рублей. До 2035 года в Арктической зоне планируется создать 200 тыс. новых рабочих мест, повысить зарплаты в 2,5 раза, рассказал министр.

Северный морской путь - главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.