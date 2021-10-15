Доходы бюджета Красноярского края в 2022 году впервые превысят 300 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 15 октября. /ТАСС/. Доходы бюджета Красноярского края впервые превысят 300 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Минфине региона, добавив, что документ внесен на рассмотрение в законодательное собрание края.

"Представляя законопроект, заместитель председателя правительства - министр финансов края Владимир Бахарь отметил исторический момент для региона: впервые на этапе планирования основные параметры главного финансового документа края сформированы с превышением отметки в 300 млрд рублей. В 2022 году доходы запланированы в размере 301,7 млрд рублей, расходы составят 311,3 млрд рублей, дефицит - 9,6 млрд рублей", - сообщил представитель министерства.

По сравнению с действующим бюджетом на 2021 год доходы вырастут на 11%, расходы - на 4%. Дефицит бюджета уменьшится с 26,6 до 9,6 млрд рублей.

При разработке параметров бюджета был выбран базовый вариант прогноза социально-экономического развития края, предполагающий снижение влияния пандемии на экономическую активность, восстановительный рост ВРП и сохранение положительной динамики основных макроэкономических показателей. Основой доходной части бюджета традиционно являются налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы.

В Минфине уточнили, что доходы бюджета на 2023 год запланированы на уровне 311,7 млрд рублей, расходы - 316,4, дефицит - 4,7 млрд рублей, на 2024 год планируется выйти на бездефицитный бюджет, доходы и расходы составят 288,4 млрд рублей.

В декабре прошлого года законодательное собрание края приняло бюджет региона на этот год с доходами 269,7 млрд рублей, расходами - 286,9 млрд рублей, дефицитом - 17,2 млрд рублей. Весной этого года, после корректировки, доходы были увеличены до 271,6 млрд рублей, расходы возрастают до 298,2 млрд рублей, дефицит - до 26,6 млрд рублей.