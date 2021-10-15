Комитет Госдумы рекомендовал утвердить отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2020 год

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС /. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Планируется, что Госдума рассмотрит отчет на заседании 19 октября.

По доходам бюджет фонда исполнен в сумме 2,392 трлн рублей, или 101,1% от утвержденного размера (2,367 трлн рублей). По сравнению с 2019 годом доходы увеличились на 268,705 млрд рублей, или на 12,7%. Расходы бюджета фонда за 2020 год составили 2,36 трлн рублей, или 99,7% от утвержденного объема и от уточненной сводной росписи (2,368 трлн рублей). Показатель вырос на 7,9% по сравнению с 2019 годом.

Из федерального бюджета в бюджет фонда поступил межбюджетный трансферт в объеме 247,742 млрд рублей (100,4% от утвержденного размера). Объем межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета фонда бюджету Фонда социального страхования РФ в соответствии с заявками, представленными в фонд, составил 13,644 млрд рублей (81,9% от утвержденного размера). Бюджет фонда за 2020 год исполнен с профицитом в размере 32,229 млрд рублей.

В 2020 году бюджетам территориальных фондов предоставлены субвенции в размере 2,225 трлн рублей, что составляет 100% от утвержденного размера. По сравнению с 2019 годом субвенция увеличилась на 155,515 млрд рублей, или на 7,5%. В 2020 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС из бюджета фонда направлено 103,087 млрд рублей.