Минэкономики ФРГ пока не выносило заключения по сертификации "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" должен соответствовать всем критериям и предписаниям в ЕС, Минэкономики ФРГ ждет оценок соседних стран и затем в конце будущей недели или в начале последующей приступит к разработке своего заключения. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Мне важно, чтобы процесс сертификации соответствовал законодательству, порядку и действующим предписаниям. К этому относится то, что нам нужно выдать одобрение, не имея сомнений касательно безопасности снабжения", - сказал министр. "Оно готовится в соответствии с объективными критериями сотрудниками моего министерства, но оно пока еще вынесено", - сообщил Альтмайер.

"Мы написали нашим соседями в Европе и попросили об их оценке. У нас есть время до конца будущей или начала последующей недели. Я не могу назвать точной даты, но затем, после того, как все позиции поступят, специалисты министерства приступят к разработке заявления и вы получите его", - сказал глава Минэкономики ФРГ.