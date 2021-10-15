Акции "Камаза" растут более чем на 11% на фоне публикации отчетности

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Камаз" в ходе торгов на Московской бирже достигла 112,2 рубля за бумагу (+11,2%) на фоне публикации отчетности по РСБУ за январь - сентябрь 2021 года, следует из данных торговой площадки на 13:44 мск.

К 13:49 мск акции "Камаза" замедлили рост и торговались на уровне 110,5 рубля за бумагу (+9,51%).

Чистая прибыль "Камаза" по РСБУ за январь - сентябрь 2021 года составила 3,3 млрд рублей, что на 51% больше, чем годом ранее, следует из отчета автопроизводителя.

Выручка "Камаза" увеличилась на 32% - до 169,091 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла более чем в три раза - до 4,32 млрд рублей.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).