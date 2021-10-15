В РЭЦ заявили, что несырьевой неэнергетический экспорт в 2021 году может установить рекорд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт РФ по итогам 2021 года может установить новый исторический рекорд - $180 млрд, сообщила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на полях Евразийского женского форума.

"Уже в этом месяце несырьевой неэнергетический экспорт России превзойдет показатель полного 2020 года - $141 млрд. По итогам всего года несырьевой неэнергетический экспорт России установит новый исторический рекорд - он может составить $180 млрд", - сказала Никишина.

Ранее сообщалось, что объем несырьевого неэнергетического экспорта из России по итогам 2020 года составил $161,3 млрд, что почти на 4% больше по сравнению с показателем за 2019 год. Как пояснили в пресс-службе РЭЦ, в соответствии с новой методикой из расчета несырьевого экспорта исключено золото. Соответственно, при анализе все ретроспективные показатели подлежат пересчету.

По оценке РЭЦ, несырьевой неэнергетический экспорт из России за девять месяцев 2021 года вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $135 млрд, отметила Никишина.

По ее словам, в сентябре ведущими товарами несырьевого экспорта были стальной прокат, удобрения, пшеница, сталь, платиноиды, пиломатериалы, алюминий, рыба, медная проволока, турбодвигатели и полимеры. Список основных товарных позиций экспорта меняется медленно - это характерная черта всех крупных экспортеров, добавила она.