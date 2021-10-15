Комитет Госдумы рекомендовал утвердить отчет об исполнении бюджета ФСС за 2020 год

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента утвердить отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования (ФСС) за 2020 год. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 19 октября.

Согласно финансовому отчету об исполнении бюджета Фонда за 2020 год, в целом доходы бюджета Фонда сложились в сумме 903,411 млрд рублей или 111,3% к показателям, утвержденным федеральным законом. В 2020 году в доход бюджета Фонда поступили страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, включая недоимку, пени, штрафы в сумме 559,557 млрд рублей или 91% к запланированным, и уменьшились по сравнению с 2019 годом на 23,768 млрд рублей или на 4,1%.

Расходы бюджета Фонда в 2020 году составили 1,038 трлн рублей или 131,8% к показателям Федерального закона и 94,3% к ассигнованиям, установленным бюджетной росписью. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 40,7%. Расходы на исполнение государственных функций за счет межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета в 2020 году, составили 102,343 млрд рублей за счет средств, поступивших из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), - 13,360 млрд рублей.

Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности составили 510,770 млрд рублей или 171% к показателям федерального закона и 98,3% к бюджетной росписи, что на 232,018 млрд рублей или на 83,2% больше, чем в 2019 году. Превышение плановых показателей по данному виду расходов обусловлено выплатой пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавирусной инфекции, говорится в пояснительной записке.