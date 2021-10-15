Россельхознадзор запретил ввоз в Россию творога с белорусского предприятия "Молоко"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор запретил с 18 октября ввоз в Россию творога, произведенного белорусским предприятием ОАО "Молоко", следует из письма, копия которого опубликована на сайте ведомства.

"Россельхознадзор с 18 октября 2021 года запрещает ввоз в Российскую Федерацию творога, вырабатываемого предприятием Республики Беларусь - ОАО "Молоко" г. Витебск", - говорится в письме.

Решение принято в связи с выявлением в продукции предприятия нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС.

Предприятие было создано в 1934 году в Витебске и тогда носило название Городской молочный завод №1. В декабре 1996 года было преобразовано в ОАО "Молоко". Производит, в том числе молоко, творог, сливочное масло, кефир, сметану, кисломолочную продукцию, сырки, мороженое.