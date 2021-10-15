Киев просит привлечь его к дебатам по "Северному потоку - 2" как третью сторону

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа "Нафтогаз Украины" обратилась к Европейской комиссии с просьбой присоединиться в качестве третьей стороны к дебатам относительно сертификации "Северного потока - 2". Об этом сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН .

"Нафтогаз" также обратился к Еврокомиссии, чтобы присоединиться к дебатам в качестве третьей стороны, пока Еврокомиссия будет готовить заключение по сертификации "Северного потока-2", - отметила она, добавив, что с тем, чтобы исключить предвзятость с украинской стороны, "Еврокомиссия обратилась к специальному агентству, которое функционирует в ЕС, чтобы они сделали непредвзятый анализ всех рисков и потенциальных угроз, связанных с реализацией "Северного потока - 2".

Стефанишина пояснила, что Украина хочет быть услышанной в ЕС при обсуждении работы "Северного потока - 2". "Мы получили заверения от европейцев, что любое продолжение работы "Северного потока - 2" будет происходить исключительно на таких же условиях, как и для любых других стран. <...> Также <...> председатель Европейского совета подтвердил необходимость проведения общеевропейских дебатов по энергетической безопасности. На этой неделе в ЕС будет соответствующее заседание. Документы, которые представила Украина, будут рассмотрены, как и на саммите лидеров ЕС в конце этого месяца", - сообщила Стефанишина.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024 году. В Киеве заявили, что хотели бы заключить контракт на транзит газа через Украину немедленно, не дожидаясь 2024 года, когда завершается действующий контракт с "Газпромом". На Украине считают, что это будет гарантией того, что транзит сохранится.

В Киеве неоднократно заявляли, что реализация проекта "Северный поток - 2" якобы несет угрозу энергетической безопасности Украины. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект является коммерческим и реализуется совместно с европейскими партнерами.