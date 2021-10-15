"Новатэк" планирует запустить Обский ГХК в 2027 году

МУРМАНСК, 15 октября. /ТАСС/. "Новатэк" планирует запустить Обский ГХК (Ямало-Ненецкий АО) в 2027 году, его мощность составит 2,2 млн тонн аммиака и 0,13 млн тонн водорода, следует из презентации главы "Новатэка" Леонида Михельсона.

"Запуск планируется в 2027 году. Более 2,2 млн тонн аммиака в год, 0,13 млн тонн водорода в год", - говорится в презентации.

В настоящий момент компания рассматривает два варианта расположения ГХК: гравитационное основание возле берега и на суше вблизи берега.

Ранее компания отказалась от идеи строительства "Обского СПГ", который был основан на базе российской технологии сжижения газа - "Арктический каскад". Вместо него будет реализован газохимический проект "Обский ГКХ".