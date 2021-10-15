"Новатэк" планирует нарастить производство СПГ до 40 млн тонн в 2025 году

МУРМАНСК, 15 октября. /ТАСС/. "Новатэк" планирует нарастить в 2025 году производство СПГ до 40 млн тонн после запуска третьей очереди "Арктик СПГ - 2", а в 2026-2030 годах до 56-70 млн тонн, следует презентации к докладу главы "Новатэка" Леонида Михельсона.

Согласно презентации, в 2022 году состоится ввод перевалочных пунктов на Камчатке и в Мурманске, в 2023 году после ввода первой очереди "Арктик СПГ - 2" производство вырастет до 26 млн тонн.

В 2024 году выпуск СПГ увеличится до 33 млн тонн после ввода второй очереди.

Михельсон отметил, что отрасль остро нуждается в поддержке со стороны государства и более обширном субсидировании производителей оборудования СПГ.