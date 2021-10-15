В Мосгордуму внесли проект бюджета Москвы на 2022-2024 годы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Проект бюджета столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов внесли в Мосгордуму. Депутаты столичного парламента сначала рассмотрят документ на заседании комиссий, а потом - на пленарном заседании, сообщил ТАСС в пятницу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В Мосгордуму внесен главный финансовый документ столицы - проект закона "О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", который ранее был одобрен на заседании президиума правительства Москвы. Он будет рассмотрен сначала на комиссиях, а потом уже в первом чтении на заседании городской думы. Согласно действующему законодательству, предметом рассмотрения законопроекта в первом чтении являются основные характеристики главного финансового документа: общий объем доходов и расходов, дефицит бюджета, источники формирования доходов бюджетов муниципальных образований и другие", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что доходы бюджета Москвы на 2022-2024 годы запланированы с ростом на 5,2-5,6% ежегодно. Увеличение будет происходить по всем основным источникам доходов, которые напрямую зависят от результатов экономической деятельности: налога на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов для малого бизнеса.

"Традиционно свыше 90% расходной части бюджета предусмотрено на реализацию городских программ развития здравоохранения, образования, культуры, транспортной системы и других. В следующем году на меры соцподдержки предусмотрено 602,9 млрд рублей, на три года - 1,9 трлн рублей. <...> Минимальный размер пенсии в столице увеличат до 21 193 рублей в месяц, на 4,8% будут проиндексированы социальные пособия, зарплаты педагогов, медиков, соцработников и других сотрудников бюджетной сферы также поднимут на 4,8%", - отметил Шапошников.

Спикер также сообщил, что в проекте столичного бюджета запланировано увеличение объема средств на столичное здравоохранение на 7%, при этом на выплаты медработникам в проекте бюджета предусмотрено более 9 млрд рублей. "Проект бюджета Москвы - результат совместной работы депутатов всех уровней, исполнительной власти и москвичей. Фракция партии "Единая Россия" и депутатское объединение "Моя Москва" в Мосгордуме на протяжении последних месяцев работали над совместными законодательными инициативы социальной направленности. Также на местах формировались программы развития районов. Муниципальные депутаты внесли свои предложения по конкретным адресам. Уверен, что все наши усилия найдут свое подкрепление в бюджете Москвы на будущий год", - заключил Шапошников.

О параметрах столичного бюджета

Доходы Москвы в 2022 году, согласно одобренному правительством города проекту закона о бюджете, превысят 3,261 трлн рублей, расходы составят более 3,633 трлн рублей. В 2023 году доходы столицы составят 3,444 трлн рублей, расходы запланированы в размере 3,732 трлн рублей. В 2024 году данные параметры будут равны 3,637 трлн и более 3,862 трлн соответственно. Дефицит бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей, в 2023 году - 288 млрд рублей, в 2024 году - 225,1 млрд рублей.