"Пятерочка" снизила цены на продукты в Калмыкии после предупреждения ФАС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Торговая сеть "Пятерочка" снизила цены на морковь и белокочанную капусту в Черноземельском районе Республики Калмыкия после предупреждения ФАС о завышении цен, говорится в сообщении ведомства в пятницу.

"После предупреждения УФАС России снижены розничные цены на морковь и белокочанную капусту в магазине "Пятерочка" в Черноземельском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение", - говорится в сообщении.

Проведенная сотрудниками службы проверка показала, что в настоящее время стоимость этих продуктов не превышает установленную в столице Республики Калмыкия, где ретейлер конкурирует с остальными участниками рынка, добавляется в материале.

ФАС России продолжит проводить постоянный мониторинг и сравнительный анализ стоимости продуктов питания, подчеркивают в ведомстве.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 сентября направила предупреждение "Пятерочке" снизить цены на морковь и капусту в Черноземельском районе Республики Калмыкия, где ретейлер занимает доминирующее положение, и цены там оказались выше, чем в столице республики, где доминирующего положения у ретейлера нет. Срок исполнения предупреждения составляет 10 дней.

Ранее ФАС направляла аналогичные предупреждения ретейлерам Х5 Group и "Магнит" в Московской области и в Рязанской области - Х5 Group.