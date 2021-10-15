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Венесуэла может начать выпуск инсулина по российским технологиям

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что РФ также поставила 900 тыс. доз инсулина в Венесуэлу

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Венесуэла может освоить производство инсулина по российским технологиям, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на заседании межправительственной комиссии двух стран.

"Помимо этих вакцин [от коронавируса], у нас осуществляются поставки вакцин против гриппа, от 3 млн доз. Мы поставили 900 тыс. доз инсулина, и прорабатывается вопрос переноса технологий и производства инсулина на территории Венесуэлы", - сказал Борисов.

Он также отметил, что поставки "Спутника V" в Венесуэлу помогли стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в этой стране.

Ранее Борисов заявлял, что Россия с конца 2020 года поставила в Венесуэлу 3,86 млн доз вакцины "Спутник V", также вскоре планируется начать поставки "Эпиваккороны".

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