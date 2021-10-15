Ростех обеспечит российскими беспилотниками нефтепроводы в Венесуэле

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "РТ-Проектные технологии" Ростеха и венесуэльская PDVSA подписали меморандумы по обеспечению промышленной безопасности на критически важных объектах нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, сообщил Ростех.

Подписание состоялось в ходе российско-венесуэльской межправкомиссии в присутствии венесульского министра народной власти по промышленности и национальному производству Хорхе Аppeaca и вице-премьера РФ Юрия Борисова.

"В рамках меморандумов, подписанных сторонами, планируется внедрение российских беспилотных летательных аппаратов для мониторинга нефтепроводов и обнаружения нефтяных разливов, поставка противопожарных пенообразователей для тушения возгораний углеводородов и защитных костюмов для пожарных расчетов. Предусматривается также возможность организации лицензионного производства средств пожаротушения на территории Венесуэлы",- сообщил Ростех.

Для согласования условий контрактов и проведения дополнительных испытаний накануне Москву посетила делегация специалистов PDVSA.

Ранее Ростех договорился с венесуэльской госкомпанией Corpoelec о сотрудничестве в области безопасности электроэнергетической инфраструктуры.