Россия и Венесуэла разрабатывают защищенный мессенджер

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия и Венесуэла совместно разрабатывают защищенный мессенджер, сообщил замглавы Ростеха Александр Назаров.

"Мы знаем этот рынок и развиваем совместные проекты в сфере гражданской продукции. В частности, идет работа над созданием защищенного национального мессенджера с телекоммуникационными компаниями Corpostel и Conatel", - приводятся слова Назарова в сообщении Ростеха.

Он отметил также, что стороны прорабатывают внедрение информационных решений управления системой электроэнергетики с электроэнергетической компанией Corpoelec и цифровизацию производственных процессов авиакомпании Сonviasa.

"Эти направления имеют статус приоритетных национальных проектов для венесуэльской стороны. Результаты совместной работы высоко оцениваются нашими партнерами", - сказал Назаров.

В пятницу в Москве состоялось заседание российско-венесуэльской межправкомиссии.