Комитет Думы по обороне поддержал проект бюджета на 2022-2024 годы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба комитета.

"Мы утвердили на заседании комитета заключение на бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг. Разделом "Национальная оборона" предусмотрены бюджетные средства на решение ключевых вопросов деятельности Вооруженных сил, в том числе на дальнейшее переоснащение на новые образцы вооружения, военной и специальной техники, социальную защиту военнослужащих и решение других задач", - приводятся слова главы комитета Андрея Картаполова в сообщении.

Политик сообщил, что бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2022 году "составят 3 510 419,6 млн рублей, в 2023 году - 3 557 223,3 млн рублей и в 2024 году - 3 811 777,5 млн рублей". "При этом доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу "Национальная оборона" в 2022 и 2023 годах по сравнению с 2021 годом (14,4%) увеличится и составит в 2022 году 14,8%, в 2023 году - 14,5% и 15,2% в 2024 году", - сказал он.

"По нашему мнению, это лучший оборонный бюджет в современной России. Распределение финансирования должно осуществляться без ущерба для стратегических направлений. И социальный блок, и перевооружение армии и флота имеют первостепенное значение. Поэтому мы, депутатский корпус, при рассмотрении бюджета на очередную трехлетку будем детально и взвешенно подходить к каждому разделу", - подчеркнул он.

О проекте бюджета

Кабмин в сентябре внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Проект бюджета сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики на 3% в течение ближайших трех лет. Прогнозный объем ВВП в 2022 году определен на уровне 133,3 трлн рублей, в 2023 году - 141,9 трлн рублей, в 2024 году - 151,5 трлн рублей.

Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году - 25,54 трлн рублей, в 2024 году - 25,83 трлн рублей. Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году - 25,24 трлн рублей, в 2024 году - 26,35 трлн рублей. Из них на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей.