Мурманская область будет готовить сварщиков для проекта "Новатэка" в Белокаменке

МУРМАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Колледжи Мурманской области будут готовить сварщиков для проекта создания "Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений" компании "Новатэк" в Белокаменке. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор региона Андрей Чибис.

"Мы договорились сделать специальную программу по подготовке кадров для того, чтобы работать на этом уникальном проекте. Прежде всего, это касается сварщиков, и мы сейчас, с учетом этой договоренности, с нашими колледжами отработаем программу подготовки высококвалифицированных кадров для этого проекта", - сказал Чибис во время пресс-тура на стройплощадке в Белокаменке.

Губернатор добавил, что инициативу по подготовке местных кадров для проекта в Белокаменке поддержал глава компании "Новатэк" Леонид Михельсон. "Реализация любых проектов для нас не только налоги, но и создание новых рабочих мест. Принципиально важно, чтобы жители Мурманской области получали эти места", - подытожил Чибис.

О проекте

Проект создания "Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений" реализуется в поселке Белокаменка Мурманской области в соответствии с распоряжением правительства России. Центру присвоили статус стратегического инвестиционного проекта, а также масштабного инвестиционного проекта Мурманской области.

Центр является ключевым объектом для создаваемой в России отрасли по производству СПГ-оборудования: на его площадке осуществляется производство оснований гравитационного типа, интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на основаниях гравитационного типа. В изготовлении технологических линий задействованы около 800 российских предприятий. Часть их высокотехнологичной продукции создали специально для проекта и не имеет аналогов в России.