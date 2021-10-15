В Свердловской области 10 предприятий начнут развивать промышленный туризм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Десять предприятий Свердловской области принимают участие во Всероссийской акселерационной программе по развитию промышленного туризма, организованной при поддержке Агентства стратегических инициатив и Минпромторга. Всего подали около 400 заявок по всей стране, сообщила журналистам директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ Ольга Захарова в пятницу в кулуарах форума "Большой Урал".

"400 предприятий [подали заявки] по всей стране. У нас было 53 региона <…> [представлено] по заявкам. Сейчас мы оставили около 30 регионов. <…> В Свердловской области у нас поданы заявки от 10 предприятий. Это максимальное количество, которое можно было подать. Поэтому Свердловская область - в первых рядах, очень качественные заявки", - сказала Захарова.

Она уточнила, что 200 участников по всей стране уже до конца года создадут экскурсии по промышленным предприятиям. Первые проекты начнут запускаться к концу года в тестовом режиме.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2020 году подписал с Агентством стратегических инициатив соглашение о развитии промышленного туризма на территории региона. АСИ при поддержке Минпромторга Россииреализует инициативу по развитию промышленного туризма. По итогам акселератора создадут не только классические экскурсионные туры по предприятиям, но и театрализованные иммерсионные представления, мастер-классы, квесты, знакомящие с различными технологиями и производственными процессами. В планах - вовлечь в проект все регионы и как можно большее число промышленных предприятий и представителей туристической индустрии.

Международный туристический форум "Большой Урал" проходит 15-16 октября 2021 года в Екатеринбурге в девятый раз. В мероприятии принимают участие представители туриндустрии и сферы гостеприимства из России и других стран. В этом году форум собрал участников из 37 регионов России.