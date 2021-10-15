Кузбасс готов дополнительно экспортировать 16 млн тонн угля со складов в период роста цен

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Угольные предприятия Кузбасса, на складах которых сегодня находится порядка 16 млн тонн добытого угля, готовы экспортировать его в страны запада, где наблюдается высокий спрос на твердое топливо и возросли цены. Об этом сообщил ТАСС в пятницу на полях "Российской энергетической недели" в Москве губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"У нас только на складах в Кузбассе находится готового к отправке угля 16 млн тонн. Цена того, что лежит у нас на складах, подходит к $4 млрд. [На западе] готовы брать все объемы, которые мы туда дадим. Вопрос заключается в том, насколько больше в период высоких цен мы сможем провезти", - сказал Цивилев.

По его словам, высокий спрос на уголь сегодня связан со стоимостью получаемой из него электроэнергии. Она остается одной из самых низких в сравнении с остальными энергоресурсами. "Мы это видим сейчас на примере Европы. Цена на сегодня в Европе за МВт/час энергии, получаемой из угля, составляет примерно €120, при этом в эту цену включены компенсационные платежи за уголь - примерно €50-60. Цена энергии из газа - около €200 за МВт/час, все остальные источники энергии - еще дороже", - добавил глава Кемеровской области.

По оценке экспертов, увеличение объемов экспорта угля при нынешних ценах позволит угольным компаниям и регионам компенсировать потери, которые они понесли в период двух кризисов - энергетического, связанного с падением цен на уголь до исторического минимума, и коронавирусного, когда на фоне пандемии снизилось потребление энергоресурсов и, как следствие, снизились и цены.

"Еще один-два года назад цены на уголь были на самом низком пределе, компании были вынуждены продавать в убыток. Речь была о том, как загрузить на западном направлении железные дороги. Сегодня период высоких цен, никто в мире не спрогнозирует точно, сколько он продлится. По нашим ощущениям, ситуация в ближайшие месяцы сохранится. Нужно использовать этот период, чтобы все участники этого процесса получили высокий доход и, самое главное, принесли больше налогов в бюджет", - сообщил в беседе с ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Исламов.

По мнению Исламова, кроме роста налоговых доходов ,увеличение объемов сбыта угля в нынешних ценах может дать и социальный эффект. "[Угольщики смогут реализовать] свои социальные программы в сфере экологии, инвестиционные программы, повышать заработные платы", - добавил он.

Железнодорожный вопрос

Вопросы перевозок угля находятся на особом контроле специальной рабочей группы. В нее вошли представители комиссий Госсовета по энергетике и транспорту, члены совета потребителей по вопросам деятельности "Российских железных дорог", крупнейшие грузоотправители. Совместно они выработали предложения, которые должны помочь рынку сбыта угля в период высоких цен на мировых рынках.

"В перечень предложений включены мероприятия, которые, по нашему мнению, могут дать эффект уже в течение месяца. Необходимы максимальное обеспечение локомотивным парком, оптимизация сроков проведения ремонтных работ, развитие тяжеловесного транспорта. Все это будет способствовать увеличению провозной способности", - пояснил Дмитрий Исламов, отметив, что данные меры увеличат доходность и самих железных дорог.

Как пояснили ТАСС в РЖД, компания не вправе определять приоритетность перевозок конкретных грузов, все перевозки осуществляются по установленным правительством РФ правилам недискриминационного доступа к инфраструктуре. При этом "Российские железные дороги" находятся в постоянном контакте и с грузоотправителями, и с правительством Кузбасса по всем оперативным вопросам, связанным с вывозом угольной продукции. А на западном направлении в 2021 году отмечается рост объемов отгрузки угля.

"По итогам 9 месяцев 2021 года перевозки угля на экспорт в западном направлении, включая порты и погранпереходы, выросли более чем на 12% - до 66 млн тонн. Это две трети всего экспорта кузбасского угля по железной дороге. Совместно с грузоотправителями и администрацией Кузбасса РЖД прорабатывает альтернативные маршруты доставки угольной продукции с использованием менее загруженных направлений", - добавили в РЖД.

Мировой рынок сегодня позволяет продать больше во всех направлениях, не только в страны Европы. Высокие цены предлагают и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, растущий спрос отмечается также и на северо-западе, и в южном направлении. Эффективная организация логистики позволит остаться в плюсе всем игрокам рынка, а угольщики смогут не только продать больше угля со складов, но и увеличить общегодовую добычу.

На Кемеровскую область приходится больше половины всей российской угледобычи, в регионе работают больше 150 угольных предприятий, которые являются градообразующими для большинства кузбасских городов. Преодоление угольного кризиса двух минувших лет и рост цен на данное топливо на мировых рынках позволят Кузбассу сократить размер госдолга, который на начало осени составлял порядка 64 млрд рублей. Для Кемеровской области это не только вопрос экономики, но и эффективного регионального развития.