Минздрав и Минюст согласовали законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минздрав и Минюст согласовали законопроект Минэкономразвития о дистанционной продаже рецептурных лекарственных средств. В новой редакции документа расширен список запрещенных для онлайн-покупки препаратов, сообщили ТАСС в Минэкономразвития.

"В последней редакции расширился список категорий лекарственных препаратов, в отношении которых запрет на дистанционную продажу останется в силе. Изначально в этот список входили только наркотические, психотропные препараты и спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов. Теперь среди вышеназванных препаратов - наркотические лекарственные препараты, психотропные лекарственные препараты, сильнодействующие лекарственные препараты, содержащие малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов. <…> Законопроект согласован Минздравом с условием сокращения числа препаратов, которыми можно будет торговать дистанционно, а также согласован Минюстом", - сообщили в Минэкономразвития.

В новую версию законопроекта также было добавлено положение о создании единого реестра назначений лекарств, ведение которого будет осуществляться с использованием Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), добавили в МЭР. В министерстве уточнили, что это позволит вести централизованный электронный учет назначенных препаратов, включая регистрацию и хранение рецептов на них.

МЭР планирует внести законопроект в правительство РФ в ближайшее время. В случае его принятия, участники рынка ретейла лекарственных средств разработают программу экспериментального правового режима (ЭПР) онлайн-продажи рецептурных лекарств. Сроки и перечень участников ЭПР будут установлены при доработке программы при участии Миндрава, сообщили в Минэкономразвития.

С 1 сентября вступил в силу новый порядок онлайн-продажи безрецептурных лекарственных препаратов, согласно которому несетевые аптеки могут дистанционно торговать лекарствами, а покупать препараты можно на маркетплейсах. Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу медикаментов были утверждены правительством РФ в мае 2020 года.