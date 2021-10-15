В ЦБ заявили, что инвестор должен получать информацию о рисках без ограничений

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Информация о рисках должна быть доступна инвестору без ограничений. Об этом говорится в сообщении Банка России о результатах поведенческой экспертизы, проведенной регулятором при подготовке порядка тестирования граждан перед сделками со сложными финансовыми инструментами.

"Уведомления о рискованном поручении, которые получают неквалифицированные инвесторы, лучше работают, если представлены в полнотекстовой форме, а не в кратком виде, пригодном для отправки в виде СМС или push-сообщении", - говорится в сообщении Банка России.

Регулятор отмечает, что информация о рисках, как показала экспертиза, обладает "охлаждающим" эффектом, сдерживая готовность респондентов инвестировать в незнакомые им финансовые продукты. Однако даже незначительный барьер, такой как представление сведений по ссылке, а не в самом уведомлении о рискованном поручении, сильно снижает внимание человека.

Сообщается, что брокер обязан направить инвестору уведомление о рискованном поручении и получить в ответ заявление о принятии рисков, если человек не смог успешно пройти тест по одному из сложных финансовых инструментов. В этом случае брокер может предложить инвестору воспользоваться "правом на последнее слово" - совершить сделку на сумму не более 100 тыс. рублей (или же не больше стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, если она превышает 100 тыс. рублей).

"По итогам экспертизы и после обсуждения с участниками рынка оповещение о рисках с помощью push-сообщений или СМС заменено полнотекстовым вариантом уведомления, а также подготовлена форма заявления о принятии инвестором рисков, которую он заполняет самостоятельно", - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Елены Ненаховой, регулятор планирует, что одной из следующих тем для поведенческой экспертизы станет исследование формы и содержания паспорта финансового продукта. Этот документ, как она отметила, должен предоставлять людям наиболее значимую и краткую ключевую информацию о финансовом продукте, раскрытую в доступной форме.