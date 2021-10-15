В Москве начали благоустройство территории от станции метро "Сокольники" до парка

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Работы по благоустройству территории, прилегающей к строящейся станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена, начались в Москве. Об этом сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мы продолжаем работу по вводу в эксплуатацию станции "Сокольники" северо-восточного участка БКЛ и приступили к благоустройству прилегающей территории площадью около 40 тыс. кв. м. От станции метро ко входу в парк "Сокольники" будет проложена аллея, высаженная липами и многолетними растениями, с клумбами-скамейками. У жителей района "Сокольники" и посетителей парка появится удобное общественное пространство", - сказал Бочкарев.

По словам заммэра, участок разделят на три части - главную широкую аллею и две тенистые аллеи по обе стороны от нее. "Площадь озеленения в границах земельного участка составит почти 2,5 тыс. кв. м. Основная часть клумб будет оформлена барбарисом, а также горной сосной, туей и другими сортами хвойных растений", - добавил он.

Как отметил генеральный директор управляющей компании по строительству новых линий и станций московского метро АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, в единую композицию аллеи интегрируют пять вентиляционных киосков. "Там, где невозможно провести озеленение из-за пролегающих под землей инженерных коммуникаций, будут размещены архитектурные инсталляции, а также созданы площадки для проведения праздников и ярмарок. На сегодняшний день в рамках благоустройства уже более чем на 15% выполнено асфальтирование и устройство уличного освещения, и на 12% - выкладывание плитки", - пояснил Кравцов.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она значится под номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой линии метро и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ (протяженностью 70 км) разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры (МЦД). Уже введено 12 станций БКЛ, в 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию одновременно 10 станций.

Так, на северо-восточном участке БКЛ разместятся шесть станций. В настоящее время строятся "Марьина роща", "Рижская" и "Сокольники. Станции "Электрозаводская", "Лефортово" и "Авиамоторная" уже открыты для пассажиров и пока работают в составе Некрасовской линии метро.