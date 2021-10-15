Россельхознадзор обеспокоен систематическим выявлением вирусов в молдавских фруктах

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор выразил обеспокоенность систематическим выявлением карантинных для ЕАЭС объектов в поставляемых в Россию из Молдавии семечковых и косточковых культурах. Об этом Россельхознадзор заявил в ходе переговоров с управлением защиты растений Национального агентства безопасности пищевых продуктов Молдавии.

"Россельхознадзор выразил обеспокоенность систематическими выявлениями в молдавской продукции карантинных для ЕАЭС объектов. Так, в июле - сентябре 2021 года при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в отношении указанной продукции было вывялено 43 случая обнаружения карантинных объектов", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, специалисты выявили 33 случая бурой монилиозной гнили, восемь случаев восточной плодожорки и по одному случаю восточной фруктовой мухи и западного цветочного трипса. Ранее Россельхознадзор обсуждал эту тему с молдавской фитосанитарной службой и попросил молдавскую сторону провести по указанным фактам официальные расследования и проинформировать о результатах. Однако материалы по их итогам до сих пор не поступили.

Начальник Национального агентства безопасности пищевых продуктов Молдавии Светлана Лунгу заверила, что необходимая информация будет направлена в ближайшее время. Стороны договорились осуществлять карантинный фитосанитарный контроль подкарантинной продукции на складах временного хранения, имеющих оборудованные лаборатории и возможность проведения всех видов экспертиз, рассказали в Россельхознадзоре.