Второй этап строительства трассы из Краснодара к Крымскому мосту начнется в ноябре

КРАСНОДАР, 15 октября. /ТАСС/. Второй этап строительства федеральной трассы А-289, которая свяжет город Краснодар и Крымский мост, начнется в ноябре. Об этом сообщил журналистам в пятницу и. о. начальника ФКУ "Упрдор Тамань" Владимир Пивовар.

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После открытия моста через Керченский пролив нагрузка на трассы в Краснодарском крае значительно возросла: по ним в Республику Крым едут туристы, везут грузы.

"По второму этапу дороги А-289: завершены работы, связанные с проектированием, получено положительное заключение главгосэкспертизы. В настоящее время формируются документы на получение разрешения на строительство. В ноябре готовы приступить к строительно-монтажным работам на втором участке автодороги ", - сказал Пивовар.

Глава Росавтодора, в свою очередь обратил внимание на то, что необходимо обеспечить более плотное взаимодействие с властями Краснодарского края.

В начале июля сообщалось, что полностью завершить строительство объекта планируется к концу 2024 года. После ввода трассы в эксплуатацию дорога из Краснодара до Крымского моста будет занимать не более двух часов. Трасса будет четырехполосной, ее протяженность составит 119 км, она пройдет в обход населенных пунктов, расчетная пропускная способность трассы составит 40 тыс. автомобилей в сутки, в рамках строительства предусмотрено оборудование новых мостов через реки, десяти разноуровневых развязок и других искусственных сооружений.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.