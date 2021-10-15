Кабмин увеличит субсидирование перелетов с Дальнего Востока для льготников

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно выделит почти 350 млн рублей на субсидирование авиаперевозок с Дальнего Востока для льготных категорий граждан. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров.

"На субсидирование авиаперелетов для льготных категорий граждан с территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) будет дополнительно направлено 349,6 млн рублей, - говорится в сообщении. - Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Речь идет о специальных билетах для многодетных семей, инвалидов, женщин старше 55 лет, мужчин в возрасте от 60 лет и граждан до 23 лет. В рамках такой программы они могут летать по сниженным тарифам с Дальнего Востока в другие регионы страны и обратно.

Отмечается, что благодаря принятому распоряжению льготные авиабилеты смогут купить не менее 42 тыс. человек. При этом регистрация по месту жительства на территории ДФО необязательна.

"Принятое решение позволит тысячам граждан сэкономить на перелетах с территории ДФО, сделает авиаперевозки на большие расстояния более доступными", - пояснили в кабмине.