Регионы России получат 6,5 млрд на досрочное строительство 42 объектов инфраструктуры

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минстрой России заключил соглашения с 16 регионам на дополнительное распределение более 6,5 млрд рублей для опережающего строительства социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Благодаря дополнительному финансированию планируется приближение сроков строительства 42 объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 16 регионах. Средства выделены из резервного фонда правительства РФ", - говорится в сообщении.

Так, по программе "Стимул" около 3,4 млрд рублей направят на строительство школ, детских садов, поликлиник, дорог и коммунальных объектов в 10 регионах: Нижегородской, Костромской, Свердловской, Челябинской и Белгородской областях, Башкирии, Татарстане, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Чечне.

Еще 2,2 млрд рублей выделят Кемеровской области, Карачаево-Черкесии и Чечне для строительства 17 сейсмически устойчивых объектов: 12 школ, двух детских садов, двух жилых многоквартирных домов и стоматологии. В Камчатском крае, Воронежской и Ростовской областях на 969 млн рублей построят два канализационных коллектора и водозаборные сооружения по программе модернизации коммунальной инфраструктуры.

"Создание необходимой инфраструктуры - та задача, для решения которой сегодня привлекается целый ряд механизмов. Наша задача в этой работе - ускорить темпы создания максимально комфортных условий для развития территорий", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Всего на дополнительную поддержку регионам из резервного фонда направлено 19,7 млрд рублей. Из них более 13,1 млрд рублей пойдет на ускоренное расселение аварийных домов в 23 регионах страны, благодаря чему будут переселены почти 26 тыс. человек.