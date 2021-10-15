Между Петербургом и Москвой в ноябре запустят дополнительные двухэтажные поезда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. АО "Федеральная пассажирская компания" ("ФПК") запустит дополнительные двухэтажные поезда между Петербургом и Москвой для удовлетворения повышенного спроса в ноябрьские праздники. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"Для обеспечения перевозки пассажиров в период ноябрьских праздничных дней 2021 года между Санкт-Петербургом и Москвой Северо-Западный филиал Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК"- дочернее общество ОАО "РЖД") назначает дополнительные рейсы поездов между Санкт-Петербургом и Москвой составами из двухэтажных вагонов", - сообщили в пресс-службе.

Фирменные двухэтажные поезда "Смена - А. Бетанкур" отправятся из Петербурга в Москву 1, 2 и 6 ноября. В обратном направлении составы проследуют 2, 3 и 6 ноября. Кроме того, 3 и 6 ноября по маршруту Санкт-Петербург - Москва отправится двухэтажный поезд под номером 175. В эти же дни из Москвы в Петербург поедет состав № 176.

Также АО "ФПК" в дни ноябрьских праздников запустит дополнительные поезда между Москвой и Псковом. Из столицы состав №212/211 отправится в Псков 3 ноября. В обратном направлении поезд проследует 7 ноября.

Ранее "Федеральная пассажирская компания" назначила 12 дополнительных поездов для перевозки пассажиров между Петербургом и Москвой в конце октября - начале ноября этого года. До этого компания назначила пять дополнительных поездов между Петербургом и Москвой на период с сентября по октябрь на фоне высокого спроса.

Кроме того, "ФПК" направит пять дополнительных составов в период ноябрьских праздников между Петербургом и городами Северо-Запада России - Архангельском, Петрозаводском, Великими Луками, Соново и Костомукшей. Назначен еще поезд между Костомукшей и Петрозаводском. Составы отправятся 3, 4 и 6 ноября.