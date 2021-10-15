Американская компания вложит 13 млрд рублей в завод алюминиевой упаковки под Ульяновском

УЛЬЯНОВСК, 15 октября. /ТАСС/. Строительство завода по производству алюминиевой упаковки для напитков американской компании Ball Corporation началось в пятницу в Ульяновской области: церемония закладки капсулы с посланием потомкам в основание предприятия состоялась на территории индустриального парка "Заволжье".

"Это очень важный для нас инвестиционный проект, 13 млрд рублей инвестиций - это довольно-таки большие налоговые поступления, 200 высокооплачиваемых рабочих мест. Особо важно, что проект экологичный. Продукция будет выпускаться алюминиевая, в дальнейшем подлежит переработке, а это в наше время очень важно", - сообщил журналистам губернатор региона Алексей Русских.

По словам генерального директора ООО "Болл Беверидж Пэкеджинг Наро-Фоминск" Руди Линардса, благодаря своим уникальным свойствам бесконечно перерабатываемый алюминий является лучшим выбором для производителей напитков, заботящихся об окружающей среде. "Я уверен, что на этом [сотрудничество] не закончится, и мы получим дальнейшую поддержку", - сообщил он, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах сотрудничества с регионом.

Поддержку в реализации оказывает Корпорация развития региона. По информации корпорации, ввод первой производственной линии завода Ball в эксплуатацию планируется в середине 2023 года. Ежегодно предприятие будет изготавливать более 1 млрд банок, пригодных для вторичной переработки. На производстве задействуют самые современные технологии, доступные в отрасли.

По словам генерального директора Корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина, размещение завода на территории региона позволит инвестору сократить издержки на логистику и напрямую поставлять продукцию заказчикам в Поволжье. Поставщиками для нового завода выступят партнеры Ball в России: производители алюминиевого проката "Арконик СМЗ (Самарский металлургический завод)" и первичного алюминия "Русал".

Ball Corporation (США) поставляет различные виды инновационной алюминиевой упаковки для напитков, средств личной гигиены, бытовых товаров, а также аэрокосмической и других отраслей. Компания является членом Объединения производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевой ассоциации).