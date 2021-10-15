"Наган" для охотников и ружья-антидроны показали на оружейной выставке в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российская частная оружейная промышленность в ходе Международной выставки оружия и товаров для охоты ORELEXPO 2021 показала свои новейшие разработки - от адаптированного для охотников дореволюционного револьвера "Наган" и до новейших винтовок на базе AR-15. О самых интересных новинках прошедшей выставки рассказывает корреспондент ТАСС с места событий.

По информации организаторов, всего на проходящей с 14 по 17 октября в Москве выставке было более 150 компаний-участников.

Высокоточное оружие

Федерация высокоточной стрельбы России смогла создать в стране новый вид стрелкового спорта - стрельбу на дальние дистанции. На фоне этого, российская частная оружейная промышленность уже показала целый ряд современных, отвечающих всем мировым тенденциям, нарезных карабинов.

Так, частная отечественная оружейная компания "Союз-ТМ" представила высокоточный снайперский карабин STM-VL под уникальный, ранее не представленный в России калибр .224 Valkyrie ("Валькирия"). "У пули высокий баллистический коэффициент и скорость выше 1 тыс. м в секунду. Из такой полуавтоматической магазинной винтовки можно стрелять уверенно и точно на дистанции в 1 км", - сообщил ТАСС генеральный директор "Союз-ТМ" Виталий Власюк.

Также компания продемонстрировала уникальный карабин, способный остановить одним выстрелом крупного хищника. Самозарядная винтовка STM-458 крупного калибра 11,63 мм создана по образу американской винтовки AR-15 (гражданская версия штурмовой винтовки М-16), однако все элементы оружия, в том числе и ствол, изготавливаются в России из стали и алюминия отечественных и иностранных марок.

"Это большой "стоппер" (патрон с высоким останавливающим действием - прим. ТАСС), его очень хорошо использовать для охоты с подхода. Этим патроном до 100 м медведь падает с одного выстрела. Очень большая масса пули и сверхзвуковая скорость", - пояснил Власюк.

Новинку в категории нарезных карабинов также показала компания "Сестрорецкий оружейный завод". Ими была создала сверхлегкая версия американского карабина AR-15 c частично карбоновым стволом. Из карбона сделана внешняя усиливающая часть ствола, а внутри нее установлен тонкостенный и легкий стальной ствол. В результате карабин имеет рекордно низкую для оружия такого класса массу - около 2,3 кг.

Успехи в оптике

Высокоточное оружие бесполезно без хорошей современной оптики различного назначения. Вслед за Красногорским заводом им. С. А. Зверева (КМЗ), о новинках которого рассказывалось на сайте ТАСС в специальном материале накануне выставки, свою новейшую продукцию показал Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ, входит в холдинг "Швабе", госкорпорация "Ростех").

Предприятием была анонсирована разработка голографического прицела, для которого создана отечественная голографическая матрица. На выставке показан первый промышленный образец прицела "Глория". По своим оптическим параметрам он ничем не уступает зарубежным аналогам.

Также была продемонстрирована линейка прицелов сменного увеличения ПО104 и ПО156 с практически моментальной сменой кратности. Фактически прицел объединяет в себе коллиматор без увеличения для стрельбы навскидку и прицел кратности 4 (либо 6) для стрельбы на средние дистанции.

Была показана и линейка панкратических прицелов для высокоточной стрельбы с увеличением от 3 до 15 крат и от 4 до 20 крат с высоким коэффициентом светопропускания выше 90%.

Живая история

Малые российские оружейные компании смогли освоить не только производство самого современного оружия, но также занимаются возрождением оружейных традиций изготовления классического оружия.

Так, "Сестрорецкий оружейный завод" представил гражданскую версию револьвера "Наган" - знаменитого оружия Первой и Второй мировых войн. Гражданский нарезной карабин сделан на базе оригинальных исторических образцов револьверов "Наган" разных годов выпуска. Точным историческим прообразом нового револьвера стала удлиненная версия "Нагана" пограничной стражи царской армии, производившаяся в самом начале 20-го века.

Как сообщили ТАСС представители компании, данный образец может быть интересен как коллекционерам и любителям военной истории, так и охотникам. Планируется выпуск изделия в оригинальном калибре 7,62 на 38 мм, так и охотничья версия в калибре .22 (мелкокалиберный патрон кольцевого воспламенения - 5,6 мм).

Ружья против беспилотников

Новое ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, способное направленно глушить каналы управления и навигационный сигнал беспилотников, было представлено на выставке питерской компанией "Лаборатория ППШ".

В отличие от своих предшественников на рынке этот образец уже полностью выполнен в форме и в компоновке обычного магазинного карабина, где антенна выглядит, как ствол, а на месте магазина - сменный аккумулятор.

Радиоэлектронное ружье, по заявлению разработчиков, способно подавлять беспилотники на расстоянии до 1,5 км. При это масса комплекса составляет всего 3,5 кг, что сопоставимо с массой обычного автомата Калашникова.

Устройство уже получило признание на международном рынке. Так, по информации компании, Объединенные Арабские Эмираты закупили партию ЛПД-801. Разработчики отмечают, что это изделие может быть интересно как для защиты частной собственности, так и для решения государственных задач.