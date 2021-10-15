Полпредство: туристическую инфраструктуру необходимо развивать на Северном Кавказе

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Туристическую инфраструктуру нужно развивать на курортах Северного Кавказа, аналогов которых нет в мире, считает начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента в СКФО Виктор Днов.

"На мой взгляд, недостаточно развит и не раскрыт потенциал туризма на Кавказе. Таких красот, как у нас на Кавказе, нигде в мире больше не найти. Однако инфраструктура, к сожалению, находится не на нужном уровне. Надо развивать бизнес и делать его на должном уровне, чтобы другие страны на нас равнялись", - сказал Днов в пятницу на одиннадцатой конференции крупнейших компаний СКФО "Устойчивое развитие СКФО: точки роста", которая в пятницу прошла в Пятигорске.

Он отметил, что также в макрорегионе нужно решить проблемы с безработицей. "Сегодня перед нашим округом стоят высокие задачи - нам необходимо создать условия для достижения качественных и очевидных изменений, таких как увеличение объема инвестиций, создание рабочих мест. Снижение безработицы является основной целью. Этому будет способствовать, в том числе, развитие малого и среднего предпринимательства", - добавил начальник департамента.

Днов отметил, что необходимо выработать новые перспективные решения для подъема экономики СКФО.