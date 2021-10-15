На модернизацию молокозавода под Тверью направят 3,9 млрд рублей

ТАСС, 15 октября. Группа компаний "Агропромкомплектация", которая является одним из ведущих в России агропромышленных объединений, инвестирует до 2026 года 3,9 млрд рублей в модернизацию предприятия по выпуску цельномолочной продукции в Тверской области, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Завод входит в структуру агрокластера в Конаковском районе Тверской области. Запуск производства состоялся в августе 2018 года. Проект стоимостью 5,6 млрд рублей включал в себя строительство животноводческого комплекса на 6 тыс. голов крупного рогатого скота, предприятия по производству цельномолочной продукции и приобретение племенных животных.

"Сейчас завод перерабатывает 90 тыс. тонн сырого молока и производит 50 тыс. тонн готовой продукции ежегодно. <...> Реконструкция позволит значительно увеличить мощности предприятия и расширить ассортимент товаров. Объем инвестиций в проект составит 3,9 млрд рублей. Планируется дополнительно создать 50 рабочих мест", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что инвестпроект рассчитан на 2022-2025 годы. Для реконструкции предприятия земельный участок площадью 2,99 га в Конаковском районе перевели из категории сельхозземель в земли промышленного назначения. Это решение принято в пятницу на заседании региональной межведомственной комиссии по земельным отношениям. Получить оперативный комментарий о подробностях проекта в пресс-службах правительства региона и группе компаний на данный момент агентству не удалось.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что "Агропромкомплектация" является флагманской компанией не только тверского, но общероссийского рынка. "Производственные показатели, которые демонстрирует компания, являются эталонными для отрасли", - приводит пресс-служб слова главы региона.

"Агропромкомплектация" специализируется на растениеводстве, свиноводстве и молочном животноводстве, переработке продукции и ее реализации. Предприятия агропромышленного объединения работают в Курской, Тверской, Рязанской областях. Общее количество крупного рогатого скота на площадках составляет около 40 тыс. голов, в год реализуется порядка 2,5 млн голов свиней, перерабатывается 200 тыс. тонн молока. Группа компаний, по данным ее пресс-службы, на данный момент занимает второе место в рейтинге наиболее эффективных агропромышленных компаний в России, пятое - в рейтинге ведущих национальных производителей свинины, и девятое - среди российских производителей молока.