Прямые авиарейсы из Санкт-Петербурга в Тобольск запустят с ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Тобольском запустят с 3 ноября. Рейсы по данному направлению будет обслуживать компания "Аэрофлот", сообщили в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на собственные рейсы из Санкт-Петербурга в Тобольск и обратно. Первый рейс в тобольский аэропорт Ремезов запланирован на 3 ноября 2021 года. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. Тобольск - новый пункт на карте маршрутов авиакомпании. "Аэрофлот" последовательно реализует стратегическую задачу по развитию перелетов между регионами РФ, минуя Москву", - рассказали в пресс-службе.

На данный момент прямое авиасообщение между этими двумя городами отсутствует, пассажиры вынуждены добираться до Тобольска с пересадками.

Также, как сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга "Аэропорты регионов", этой осенью Тобольск установит прямое авиасообщение с Екатеринбургом и Новосибирском. Кроме того, будут запущены дополнительные авиарейсы из Москвы.

Региональные направления одобрены в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок для обеспечения доступности внутрироссийских перелетов.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Тобольска, одного из старейших городов Сибири, была введена в эксплуатацию в марте 2021 года. Она позволяет принимать среднемагистральные самолеты, пропускная способность воздушной гавани составит до 380 человек в час. Инициатором и инвестором строительства аэропорта выступила компания "Сибур", а обустройство подъездных дорог профинансировала Тюменская область.