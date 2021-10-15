Девять из десяти городов Дагестана получили паспорта готовности к зиме

МАХАЧКАЛА, 15 октября./ТАСС/. Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов получили девять городов Дагестана. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"По результатам проверок готовности муниципальных образований к предстоящему отопительному сезону, проведенных кавказским управлением Ростехнадзора, паспорта готовности получили 9 из 10-и городских округов. Паспорта вручил врио председателя правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов", - говорится в сообщении.

Амирханов отметил, что решение проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства является приоритетным для руководства республики.

"Правительство Дагестана ведет планомерную работу по решению вопросов в сфере ЖКХ. Так, уже в этом году для обеспечения безаварийного и стабильного функционирования систем теплоснабжения в отопительный период из бюджета региона было выделено более 105 млн рублей на проектно-изыскательские работы по модернизации ветхих котельных и тепловых сетей в городах Кизилюрт, Дагестанские Огни, Хасавюрт и Каспийск", - цитирует Амирханова его пресс-служба.

Как сообщается на сайте правительства Дагестана, не получил паспорт готовности город Дагестанские Огни в связи с рядом недостатков, связанных с невыполнением в срок планового ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии, испытаний электроустановок и теплотехнического оборудования.

Ранее сообщалось, готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме составляет 96%.